王毅與印尼統籌部長通電話

據外交部網站消息，6月9日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅應約同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）通電話。



盧胡特通報了近期訪華情況，表示衷心欽佩中國國家主席習近平的卓越領導力和治國理政重要思想理念，對中國共產黨團結帶領中國人民脫貧攻堅和全面建成小康社會成就有了更深入了解。印尼希望借鑑中國推進改革開放、致力高質量發展的有益經驗，深化各領域務實合作，造福兩國人民，將加快推進重點合作項目，全力保障雅萬高鐵如期啟用，充分發揮其示範效應。印尼對下階段高層往來充滿期待，將以兩國元首重要共識為指引，推進印尼中國命運共同體建設。

王毅說，在習近平總書記領導下，全黨全國人民上下一心，秉持新發展理念，堅持高質量發展，全面推進中國式現代化，正在朝着中華民族偉大復興目標邁出堅實步伐。中國和印尼同為發展中大國和新興經濟體重要代表，有着相似的歷史遭遇和相同的奮鬥追求，我們願加強治國理政經驗互學互鑒，加快各自發展振興。

王毅表示，在雙方共同努力下，兩國全方位合作順利推進，共建「一帶一路」旗艦合作項目雅萬高鐵啟動聯調聯試，朝着全線開通運營邁出重要步伐，將為印尼加快發展注入新的動力。中方高度重視中印尼全面戰略夥伴關係，將按照兩國元首戰略指引，密切高層交往，鞏固政治互信，加強發展戰略對接，建設好中印尼命運共同體，推動兩國關係邁上新高度、兩國合作開闢新前景。

雙方還就共同關心的國際地區問題交換了看法。