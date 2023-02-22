秦剛晤佐科維多多及印尼外長　同意推進南海行為準則談判

印尼對中國支持緬甸軍方推行與東盟成員國達成的5點和平共識，表示感謝。



路透社報道，印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）星期三（2月22日）在雅加達與中國外交部長秦剛會面後說：「印尼對中國支持五點共識表示讚賞。五點共識是東盟協助緬甸走出政治危機的一個主要條件。」

她說：「作為今年（2023年）的東盟輪值主席國，印尼將與緬甸的所有利益相關者接觸，目標就是為緬甸開啟包容性全國對話的可能性。」

東盟為協助緬甸重返和平進程，於2021年4月與緬甸軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）達成的五點共識，至今沒有取得任何進展，外交努力停滯不前。

↓秦剛與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）會晤↓

蕾特諾星期三也重申，印尼將加速推動《南海行為準則》的磋商。她說，印尼與其他東盟國家都希望制定一套「有效、充實和可落實」的《南海行為準則》。

秦剛則說，他相信印尼和東盟會基於本地區的穩定、發展和繁榮的根本利益，作出獨立的判斷和選擇。他也說，中國和印尼將共同維護爭議航道的和平與穩定。

《南海行為準則》旨為制定一個協助調解航道中的領土和海洋爭端的框架。

中國在南海提出「九段線」的領土主張，向來主張擁有幾乎整個南海的主權，汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南和台灣則對南海提出部份主權聲索。

雖然印尼不是南海的主權聲索方，但印尼在北納土納海「北納土納海」（North Natuna Sea）勘探石油和天然氣遭到中國的反對。上個月（即1月），印尼派了一艘軍艦到那片資源豐富的海域，監視一艘中國海警船。

蕾特諾2月初說，《南海行為準則》的首輪磋商將在3月舉行。