BRICS｜洪都拉斯正式要求加入金磚國家新開發銀行

洪都拉斯正尋求加入由金磚國家（BRICS）創立的新開發銀行（New Development Bank），成為成員國之一。



路透社報道，正在中國進行訪問的洪都拉斯總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）6月9日在Twitter發文，稱她在與新開發銀行行長、巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）會晤時，已正式要求洪都拉斯加入新開發銀行。

新開發銀行總部設於上海，由金磚國家巴西、俄羅斯、印度、中國和南非在2015年成立，目的是方便金磚國家間的互相結算和貸款業務，從而減少對美元和歐元的依賴，有效保障成員國間的資金流通和貿易往來。

除金磚國家，新開發銀行的成員國還包括阿聯酋、烏拉圭、埃及等。

澎湃新聞報道，上海市委書記陳吉寧9日與到訪的希奧瑪拉・卡斯特羅會面。陳吉寧說，願在中洪兩國元首戰略指引下，加強經貿、文化、旅遊等領域合作，在促進中洪地方間人文交流和人員友好往來中不斷拓展合作的深度與廣度，共享中國式現代化機遇，攜手同行現代化之路，為增進中洪人民友誼、推動兩國關係發展作出地方的更大貢獻。

陳吉寧也歡迎洪都拉斯企業參加中國國際進口博覽會，讓更多優質商品在進博會這個開放大平台上展示並進入中國市場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

