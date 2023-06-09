南非稱不會執行「普京拘捕令」　BRIC峰會交別國主辦？內閣未決定

定於8月下旬舉行的金磚國家峰會，主辦國是南非。但總統府部長恩特沙韋尼（Khumbudzo Ntshavheni）6月8日稱不會在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入境時執行國際刑事法院（ICC）3月17日對他發出的拘捕令，稱不能冒與俄開戰之險。

南非是ICC的簽約國，條約項下，普京一旦入境，南非政府有義務拘捕他。但恩特沙韋尼說：「俄羅斯安全委員會副主席表示，任何人拘捕普京，都等於宣戰。我不認為這個國家（南非）希望我們對俄羅斯宣戰。」

恩特沙韋尼8日在內閣會議舉行後出席媒體吹風會上發表講話，並介紹原定8月下旬的舉行的金磚國家峰會籌備工作的最新情況。

她說對於金磚國家峰會是否改在約翰內斯堡（Johannesburg）以外的地方舉行，政府仍未做出決定，一旦有結果會即時公布。

南非《郵政衛報》（Mail & Guardian）8日稱，即使部長級委員會（inter-ministerial committee，IMC）已建議峰會由另一國主辦，南非的內閣仍未做出決定。

消息人士《郵政衛報》稱，在峰會是否轉交別國（很可能是中國）主辦達成一致意見方面，IMC稱已沒時間可浪費。

ICC於3月17日宣布，普京涉嫌在烏克蘭干犯戰爭罪行、在烏克蘭非法移送兒童及民眾到俄羅斯，於是向他發出拘捕令。克里姆林宮批評拘捕令沒意義和不可接受。