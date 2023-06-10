洪都拉斯總統中國行第2天：華為R&D中心＋金磚銀行　料今晤習近平

洪都拉斯總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）6月9日至14日訪問中國。她同日會與中國國家主席習近平會晤。她9日訪問華為上海研發中心（Huawei Shanghai Research and Development Center）及新開發銀行（New Development Bank BRICS，NDB。它簡稱「新開行」，又稱「金磚銀行」）



希奧瑪拉・卡斯特羅6月9日上午抵達上海，隨即展開訪問行程，與中國官員會面。她在完成上海的行程後轉往北京，將與習近平會晤。

卡斯特羅在10日早上與金磚國家新開發銀行行長羅塞夫（Dilma Rousseff）會面。根據洪都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina），卡斯特羅對金磚國家如何運作、NDB如何在其他國家發展與融資方面發揮作用感興趣。

卡斯特羅在向NDB工作人員發表講話時表示，洪都拉斯正面臨貧困和債務等挑戰。 但她相信洪都拉斯只要敞開國際合作的大門，就會發展繁榮，民生也會改善。

羅塞夫對卡斯特羅訪華表示歡迎，稱NDB雖然是巴西、俄羅斯、印度、中國和南非（金磚五國）於2015年成立，但旨在服務的不僅是金磚國家，也包括BRICS以外的國家。

羅塞夫重申NDB致力於支持金磚國家、其他新興經濟體和發展中國家的基礎設施和可持續發展項目，為它們的發展戰略和議程做出貢獻。

羅塞夫續說，NDB熱衷於擴員，它對聯合國所有成員開放。 2021年，NDB接納孟加拉國、烏拉圭、阿拉伯聯合酋長國和埃及為其新成員國。

▼洪都拉斯總統訪問華為研發中心，華為董事長梁華與其他公司代表接待。他們討論在訊息和通訊技術（ICT）、包容性互聯互通、產業數碼化轉型、綠色發展和人才培養等領域的潛在合作。

卡斯特羅之後轉往華為上海研發中心訪問，表達她為洪國尋求進一步的科技合作的興趣。

根據華為發布的新聞稿，雙方就洪都拉斯ICT聯合推廣、全民覆蓋等問題進行深入討論，其他議題包括醫療和教育、綠色發展和人才培訓等行業的數字化轉型。

▼洪都拉斯總統訪新開發銀行