洪都拉斯總統轉抵北京訪問　將舉行中洪貿易投資論壇

洪都拉斯總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）6月9日至14日訪問中國，10日晚上7時50分左右抵達北京首都國際機場。北京在機場舉行歡迎儀式，三軍儀仗隊列隊迎接卡斯特羅。



洪都拉斯駐華大使館預計在卡斯特羅總統訪問北京期間舉行開館儀式，她料將出席

在洪方代表團訪問期間，還將舉行中國-洪都拉斯貿易投資論壇，以推進兩國企業對接洽談。

卡斯特羅將與中國國家主席習近平會面。

她10日早上在上海與金磚國家新開發銀行行長羅塞夫（Dilma Rousseff）會面。根據洪都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina），卡斯特羅對金磚國家如何運作、NDB如何在其他國家發展與融資方面發揮作用感興趣。

卡斯特羅在向NDB工作人員發表講話時表示，洪都拉斯正面臨貧困和債務等挑戰。 但她相信洪都拉斯只要敞開國際合作的大門，就會發展繁榮，民生也會改善。

羅塞夫對卡斯特羅訪華表示歡迎，稱NDB雖然是巴西、俄羅斯、印度、中國和南非（金磚五國）於2015年成立，但旨在服務的不僅是金磚國家，也包括BRICS以外的國家。

羅塞夫重申NDB致力於支持金磚國家、其他新興經濟體和發展中國家的基礎設施和可持續發展項目，為它們的發展戰略和議程做出貢獻。

羅塞夫續說，NDB熱衷於擴員，它對聯合國所有成員開放。 2021年，NDB接納孟加拉國、烏拉圭、阿拉伯聯合酋長國和埃及為其新成員國。

▼洪都拉斯總統訪問華為研發中心，華為董事長梁華與其他公司代表接待。他們討論在訊息和通訊技術（ICT）、包容性互聯互通、產業數碼化轉型、綠色發展和人才培養等領域的潛在合作。

卡斯特羅之後轉往華為上海研發中心訪問，表達她為洪國尋求進一步的科技合作的興趣。

根據華為發布的新聞稿，雙方就洪都拉斯ICT聯合推廣、全民覆蓋等問題進行深入討論，其他議題包括醫療和教育、綠色發展和人才培訓等行業的數字化轉型。

▼洪都拉斯總統訪新開發銀行