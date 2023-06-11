中方約見韓駐華大使就韓方反應表嚴重關切

中國外交部網站6月10日稱，外交部部長助理農融約見韓國駐華大使鄭在浩，就日前韓方針對中國駐韓國大使同韓在野黨黨首李在明會見交流時作出不當反應提出交涉，表明嚴重關切和不滿。



農融闡述中方對當前中韓關係的看法和立場，指出邢海明大使同韓國各界人士廣泛接觸交流是其職責所在，目的是增進理解、促進合作，維護和推動中韓關係發展。希望韓方深刻反思當前中韓關係的問題所在並予以認真對待，切實遵守中韓建交聯合公報精神，同中方相向而行，共同為推動兩國關係健康穩定發展作出積極努力。

中韓兩國關係近期因各自官員言論趨僵。

邢海明8日與李在明會面時稱，當前國際形勢複雜演變，中韓關係還面臨着外部因素的挑戰。他稱希望韓方在處理對華關係時，能夠擺脫外部因素的干擾。美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。

韓國外交部副部長張虎鎮6月9日召見中國駐韓國大使邢海明，就中國對韓美關係的評論提出抗議，稱對其有違外交慣例、罔顧常識的挑釁言行提出嚴正警告，並表示強烈遺憾。張虎鎮稱這違背規定外交使節肩負增進友好關係使命的《維也納外交關係公約》，這也可被視為介入韓國政治的干涉內政行為。

事件繼續在韓國政界構成影響。韓聯社6月9日稱，韓國執政黨國民力量黨主席金起炫9日決定拒絕中國駐韓國大使邢海明共進晚餐的邀約。韓聯社稱，金起炫接到前一天看到韓國最大在野黨共同民主黨黨主席李在明與邢海明晚餐會相關報告後，下達謝絕邀請的指示。

內文稱金起炫方面曾向媒體稱，7日接到中國大使館的邀請，可商量將晚餐日期定於7到8月左右。然而邢海明會見李在明時表露對韓政府外交政策的不滿之意，或成為他謝絕邀請的決定性因素。