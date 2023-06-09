中國駐韓大使稱「賭華輸必悔」　韓國外交部召見邢海明抗議

中國駐韓國大使邢海明6月8日在官邸與韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明會晤，就包括中韓關係、朝鮮半島在內的問題進行交流。邢海明稱現在賭中國輸的人今後一定會後悔。韓國外交部9日召見邢海明，嚴正抗議其言論。



邢海明8日表示，當前國際形勢複雜演變，中韓關係還面臨着外部因素的挑戰，希望韓方在處理對華關係時，能夠擺脫外部因素的干擾。他指美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢，這些人不了解中國的歷史和中國的社會制度，不了解中國人民在中國國家主席習近平領導下團結一致努力實現偉大中國夢的堅定意志，只會紙上談兵。

他稱30年前就有人唱衰中國，拋出所謂的「中國崩潰論」，30年後，中國用實打實的成就證明那些人的錯誤，現在賭中國輸的人今後一定會後悔。

韓國外交部副部長張虎鎮9日上午召見邢海明，對其有違外交慣例、罔顧常識的挑釁言行提出嚴正警告，並表示強烈遺憾。

韓聯社網站9日稱，邢海明的言論是針對韓國政府親美外交政策基調。報道指，張虎鎮說，邢海明當着眾多媒體的面以令人無法坐視不理的措辭和與事實相悖的內容譴責韓方政策，這違背規定外交使節肩負增進友好關係使命的《維也納外交關係公約》，這也可被視為介入韓國政治的干涉內政行為。

報道指，張虎鎮說，邢海明的言論與立足於互相尊重發展韓中關係的兩國政府和國民的希望嚴重相悖，與韓中友好關係的精神背道而馳，是助長兩國誤會與不信任的不負責任的行為。張虎鎮警告稱，邢海明應恪守職責，做好份內工作，造成的一切後果須由本人承擔。