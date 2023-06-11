烏軍反攻的焦點與目的　取勝的重大關鍵｜新聞背後

烏克蘭正式開始了對俄羅斯的反攻，俄羅斯聲稱他們成功阻截多次進攻，但烏軍否認，並稱烏軍取得進展。但同一時候，烏克蘭南部戰區的新卡霍夫卡水壩遭炸毀，影響烏軍進軍。烏軍這次反攻，有甚麼焦點值得注意，成功或否又將意味什麼？



這次反攻的焦點

烏克蘭為了這次反攻花了6個月的準備時間，帶來了西方的大炮、坦克和訓練反擊。與俄烏戰爭至今的不同，是守方這次換作是俄軍，俄軍同樣有充足的時間鞏固陣地，帶來更多的部隊迎戰烏軍。

圖為6月6日，德國翁特爾呂斯一間軍事工場，正在生產大量的155mm榴彈炮。（Reuters）

烏克蘭的目的，是藉這次反攻迫使俄軍從今天已佔領的領土進行大規模撤退。儘管要完全擊退是不太可能的事——但若能取得關鍵勝利，奪回某些關鍵城市，將可讓烏克蘭在談判桌上處於更有利的位置。不論是獲得更多軍援，或是迫使俄軍停戰。

烏軍兩個戰略目標

奪取扎波羅熱的核電站會是具有象徵意義和戰略意義的勝利，擊退俄軍奪回亞速海的東南海岸，切斷俄軍南部戰線與克里米亞的聯繫也會被視為巨大勝利。

要達成以上目標並不容易，戰爭總是防守一方有利，同時俄軍空軍在這次俄烏戰爭中幾乎沒有出現，烏軍防空系統攔截的總是飛彈而非戰機及轟炸機。如俄軍向烏軍實行更積極的轟炸，將可能對烏軍進攻構成挑戰。

據美國和歐洲官員表示，反攻的一個重要目標是進一步削弱俄羅斯軍隊，例如俄軍犯上戰略錯誤，把部隊放在錯誤的地方，讓烏軍有機可乘衝破防線，擊殺大量俄軍。烏軍早前在多地發動小規模進攻，被指是強行偵察，或是試探的一部分，目的是找出俄軍防守薄弱的地方。

烏軍若反攻失敗

如果烏軍無法取得重大進展，包括奪回失去的領土及佔領城市，即使停戰也很可能會出現俄軍保有目前佔領領土的凍結衝突，甚至是俄軍宣布的獲勝。

特別是當烏軍發動反擊時遭遇挫敗，大量西方提供的武器被毀，都會讓西方國家質疑持續提供烏軍支援的意義。俄烏戰爭愈是拖長，對全球能源及糧食供應影響會愈大，人民還能支持多久也會成疑問。