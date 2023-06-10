普京稱烏克蘭開始反攻但屢戰屢挫　美德坦克被炸　美國高層不安

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月9日稱烏克蘭軍隊已開始反攻，他指俄羅斯士兵的勇氣以及部隊的正確組織布置，令烏軍沒在任何一個戰區達成預定目標。



他說：「烏軍沒在戰場的任何一個地方達成分配給他們的任務目標，這是絕對清楚的事情。」

他稱，俄羅斯的軍事領導層對正發展的局勢有現實的評估，並將以這些實際情況為出發點，排布俄方近期的行動。

他指烏克蘭的所有嘗試反攻行動都已失敗，其傷亡人數已超出傳統認為的3比1防守者優勢，即1名守軍能擋住3名進攻者。

迄今為止所有的反攻嘗試都失敗了。但基輔政權軍隊的進攻潛力仍然存在。 俄羅斯總統普京

路透社9日引述俄國防部稱，烏軍2個有坦克支援的營級部隊在頓內茨克州（Donetsk Oblast）市鎮韋利卡諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）以南對俄軍防線發動4次襲擊，都被擊退。俄軍稱在札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）的奧列霍夫（Orikhiv）也擊退敵方2波攻勢。

俄羅斯及親俄博客在最近的發文均稱，奧列霍夫附近的扎波羅熱的前線戰況激烈。

奧列霍夫的重要性在於，它位於連接俄羅斯與克里米亞半島的「陸橋」的中間點。

那些博客9日稱首次見到德國及美國供俄的坦克出現在戰場，被視為烏克蘭開始大反攻的迹象。

俄羅斯國防部說，烏克蘭在24小時內折損大約1200人，摧毀約40輛坦克與一架米格-29戰機（MiG-29）與一架蘇-25攻擊機（Su-25）在內的數架戰機。部門聲明未提及俄軍損失。

俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）6日稱烏軍3天內有3,715人傷亡、損失52部坦克以及207輛裝甲車，但未解釋是如何得出如此精確的數字。路透社稱現時尚未有辦法證實任何一方有關戰損的說法；俄烏都公布對方傷亡更慘重的數字。

2019年5月20日，在德國蒙斯特，北約快速反應部隊的「豹2」（Leopard 2）坦克參與演示。當日，德國時任總理默克爾在德國北部城市蒙斯特視察駐當地北約快速反應部隊。約400名軍人以及戰機、直升機、坦克、裝甲車等參與演示。（新華社）

俄衛網10日引述美國記者普萊特根（Frederik Pleitgen）6月9日在美國一電視台的節目中稱，俄軍成功壓制烏軍反攻，美國高層為此不安。

片段播放了烏克蘭的「豹」式坦克和M2坦克在扎波羅熱方向被殲滅的畫面。

記者稱：「一組西方國家交給烏克蘭的軍事設備被殲滅了。」

普萊特根指出，烏軍遭遇俄方強力反擊。他表示，美國官員看到俄軍的勝況後感到不安。