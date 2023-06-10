普京稱烏克蘭開始反攻但屢戰屢挫 美德坦克被炸 美國高層不安
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月9日稱烏克蘭軍隊已開始反攻，他指俄羅斯士兵的勇氣以及部隊的正確組織布置，令烏軍沒在任何一個戰區達成預定目標。
他說：「烏軍沒在戰場的任何一個地方達成分配給他們的任務目標，這是絕對清楚的事情。」
他稱，俄羅斯的軍事領導層對正發展的局勢有現實的評估，並將以這些實際情況為出發點，排布俄方近期的行動。
他指烏克蘭的所有嘗試反攻行動都已失敗，其傷亡人數已超出傳統認為的3比1防守者優勢，即1名守軍能擋住3名進攻者。
迄今為止所有的反攻嘗試都失敗了。但基輔政權軍隊的進攻潛力仍然存在。
路透社9日引述俄國防部稱，烏軍2個有坦克支援的營級部隊在頓內茨克州（Donetsk Oblast）市鎮韋利卡諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）以南對俄軍防線發動4次襲擊，都被擊退。俄軍稱在札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）的奧列霍夫（Orikhiv）也擊退敵方2波攻勢。
俄羅斯及親俄博客在最近的發文均稱，奧列霍夫附近的扎波羅熱的前線戰況激烈。
奧列霍夫的重要性在於，它位於連接俄羅斯與克里米亞半島的「陸橋」的中間點。
那些博客9日稱首次見到德國及美國供俄的坦克出現在戰場，被視為烏克蘭開始大反攻的迹象。
俄羅斯國防部說，烏克蘭在24小時內折損大約1200人，摧毀約40輛坦克與一架米格-29戰機（MiG-29）與一架蘇-25攻擊機（Su-25）在內的數架戰機。部門聲明未提及俄軍損失。
俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）6日稱烏軍3天內有3,715人傷亡、損失52部坦克以及207輛裝甲車，但未解釋是如何得出如此精確的數字。路透社稱現時尚未有辦法證實任何一方有關戰損的說法；俄烏都公布對方傷亡更慘重的數字。
俄衛網10日引述美國記者普萊特根（Frederik Pleitgen）6月9日在美國一電視台的節目中稱，俄軍成功壓制烏軍反攻，美國高層為此不安。
片段播放了烏克蘭的「豹」式坦克和M2坦克在扎波羅熱方向被殲滅的畫面。
記者稱：「一組西方國家交給烏克蘭的軍事設備被殲滅了。」
普萊特根指出，烏軍遭遇俄方強力反擊。他表示，美國官員看到俄軍的勝況後感到不安。