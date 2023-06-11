被美國土安全部納入實體清單　納思達與中泰化學回應

中國公司納思達（Ninestar Corporation）6月11日發公告，公司6月10日獲知美國國土安全部將公司及其部分珠海本地子公司列入「維吾爾強迫勞動預防法」的實體清單中。



納思達稱公司一直嚴格遵守業務開展所適用的法律法規，恪守國際勞工保護適用標準，充分保障勞動者的合法權益。公司持續致力為所有員工提供平等、友善、積極的工作氛圍和職業發展機會。

納思達稱目前公司正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並做好應對工作。

中泰化學同日發公告，稱公司6月10日獲知美國國土安全部將公司列入「維吾爾強迫勞動預防法」的實體名單中。公司主營產品聚氯乙烯樹脂、離子膜燒鹼、粘膠纖維和粘膠紗，2022年實現營業收入559.11億元，其中國內收入佔比93.37%，出口收入佔比6.63%，此次被列入實體名單不會對公司的生產經營造成重大影響。

中泰化學稱目前公司正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並將積極與相關部門溝通，做好應對工作。

美國國土安全部9日公布，禁止納思達及中泰化學的產品進口，把它們列入「實體清單」，理由是與中國人權問題有關。

美方聲明指，被禁的公司包括納思達及其在珠海的8間子公司，以及中泰化學。

聲明稱原因是這些公司參與「針對受迫害群體成員的商業行為」，指這些群體包括中國的少數民族維吾爾族。

內文又指「我們的部門不會容忍政府侵犯人權，並將繼續在我們入境口岸限制所有使用來自新疆的材料或工人的貨物。」

據路透社報道，納思達的業務包括生產打印機。