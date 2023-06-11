印度指小米涉非法對外轉移資金　發出正式通知

印度負責打擊金融犯罪的機構6月11日向中國科技公司小米（Xiaomi）在印度的分公司、公司負責人及3間銀行發出正式通知，稱印度指控他們非法向國外轉移資金、涉嫌違反「外匯管理法」。



俄衛網11日稱，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米科技印度首席財務官拉奧（Sameer B. S. Rao）、前董事總經理賈殷（Manu Kumar Jain）、花旗銀行（Citibank）、滙豐銀行（HSBC）、德意志銀行（Deutsche Bank）也收到有關通知。

報道指，印度負責打擊金融犯罪的機構稱，調查內容顯示，小米向外國組織非法轉移資金，涉及555.1億印度盧比（約52.8億港元）。

印度表示，小米2015年開始利用誤導性訊息、以支付專利權使用費為由，非法向國外轉移資金。印度中央執法局（Enforcement Directorate）2022年5月從小米的銀行賬戶中沒收約52.8億港元，其後小米提出申訴、要求法院推翻這決定。卡納塔克邦（Karnataka）高等法院4月21日駁回小米的要求。