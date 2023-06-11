加拿大山火可能燃燒「整個夏天」

加拿大山火正在境內東、西部持續，迫使當局疏散數以千計的居民，當地官員警告稱，大火可能會持續「整個夏天」。



法新社報導，加拿大西部的火勢尤為嚴重，阿爾伯塔省（Alberta）的山火進一步加劇，當局被迫在6月9日二次疏散埃德森鎮（Edson）居民，該省中部多地已發佈高溫預警。

埃德森的黃石縣（Yellowhead）首席行政官梅西爾（Luc Mercier）說：「火勢已失去控制，一些林業人員不得不撤離。」他補充：「他們無法撲滅這場山火。」

另一方面，加拿大東部魁北克省中部和西北部地區火勢依舊猛烈，數個城鎮受到威脅。魁北克省政府8日表示，省內山火已趨於穩定，但仍有1.4萬人無法歸家。

魁北克省公共安全部長博納德爾（Francois Bonnardel）表示：「這是魁北克省歷史上第一次撲滅如此多的火災，疏散如此多的人。我們認為我們將進行一場持續整個夏天的戰鬥。」

自今年年初以來，有逾4.6萬平方公里的加拿大土地被燒毀，遠高於往常的平均水準。據加拿大環境管理局的資料，加國目前仍有燃416處活躍火頭，其中203宗被歸類為無法控制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

