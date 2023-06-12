俄軍：24小時內擊斃逾470烏兵　烏軍：收復頓涅茨克2村莊

俄羅斯國防部6月11日發布消息稱，烏軍在過去24小時，一直試圖在南頓涅茨克（South Donetsk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和頓涅茨克（Donetsk）方向發動進攻，均被俄軍擊退，至少470名士兵被殲滅。烏軍發言人11日則表示，已奪回頓涅茨克地區2個村莊， 行動中俘虜6名俄羅斯士兵。



俄國防部表示，在過去24小時，俄軍於頓涅茨克方向，殲滅烏軍310名士兵，摧毀2輛坦克、2輛步兵戰車、2輛汽車、3輛皮卡車、2門MSTA-B榴彈炮，以及1門D-30榴彈炮。

在南頓涅茨克和扎波羅熱方向，烏軍除損失50名士兵，還有豹式坦克在內的11輛坦克、17輛步兵戰車、16輛裝甲車、4輛汽車、1套英製風暴防空導彈系統（Stormer HVM），以及1門美製M777榴彈炮。俄軍表示，在赫爾松（Kherson）、紅利曼（Krasnyi Lyman）、庫皮揚斯克（Kupiansk）方向，也擊斃多名烏軍及摧毀大量軍備。

另外，烏克蘭第68獨立獵兵旅發布短片，士兵在一座被炸毀的建築物前升起烏克蘭國旗，該地點確定為頓涅茨克地區的村莊布拉霍達特內（Blahodatne）。 烏軍發言人其後表示，其部隊也奪回附近的另一村莊涅斯庫赫涅（Neskuchne）。