澤連斯基：國際刑事法庭對水壩決堤展開調查

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）6月11日表示，針對新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩決堤事件，國際刑事法庭（International Criminal Court ）已開始調查。另外，由烏克蘭任命的赫爾松州（Kherson）州長普羅庫金（Oleksandr Prokudin）表示，當局在赫爾松疏散受水壩決堤影響的居民時，有3艘小船遭俄軍砲擊，造成3人死亡、10人受傷。



澤連斯基表示，國際刑事法院人員近幾天已到赫爾松地區視察。在災難發生後的第一天，烏克蘭總檢察長辦公室已要求國際刑事法庭展開調查。他又稱，烏克蘭救援隊已從受影響地區，累計疏散了大約4,000 名居民 ，當中包括由俄羅斯佔領的第聶伯河（Dnipro River）東岸地區。

赫爾松州州長普羅庫金表示，俄羅斯軍隊故意破壞救援工作。當烏方在赫爾松疏散受洪水影響的民眾時，俄方向船隻開砲，船上幾乎都是老年人和行動不便的人，結果造成3人死亡、10人受傷，其中包括兩名執法人員。

澤連斯基也譴責此事，除重申俄方需為大壩決堤負責，又指俄軍砲擊船隻阻止災民撤離，即使動物也比俄羅斯更有道德。