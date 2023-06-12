俄羅斯國慶｜金正恩向普京致賀電：正義終將取勝

6月12日是俄羅斯日。朝鮮領袖金正恩向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）致賀電。



根據朝中社，金正恩表示，朝俄友誼歷經歷史種種考驗，是兩國的寶貴戰略資產，順應新時代要求不斷昇華發展睦鄰合作關係是朝鮮政府的堅定立場。

金正恩表示：「值此俄羅斯聯邦國慶節之際，我代表朝鮮政府和全體朝鮮人民向你和俄羅斯聯邦政府以及友好的俄羅斯人民致以親切祝賀。」

他指出，剛毅智慧的俄羅斯人民長期根植於廣闊大地創造驕傲的歷史與文化，彰顯強國尊嚴和威儀一直走過引以為榮的發展歷程，俄羅斯人民如今粉碎企圖侵奪國家主權、安全與和平生活的敵對勢力變本加厲的威脅與挑戰的鬥爭，在普京的正確決策和領導下迎來新的轉折局面。

金正恩強調稱：「正義終將取勝，俄羅斯人民將繼續發揚光大自己固有的傳統——勝利的歷史。我國人民向堅決抗衡帝國主義者的強權專橫，為維護俄羅斯的主權權利和發展利益、實現國際正義的神聖事業一致奮進的貴國人民表示完全支持和聲援。」

他還指，朝俄友誼歷經歷史種種考驗，跨世代和世紀薪火相傳，是兩國的寶貴戰略資產，順應新時代要求不斷昇華發展睦鄰合作關係是共和國政府的堅定立場。