李輝啟程斡旋俄烏戰爭：從一國兩制到朝鮮方案　中國能怎麼行動？

5月15日，中國歐亞事務特別代表李輝啟程前往烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯五國，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。

從時序脈絡來看，五國之旅應非中方斡旋的第一步。由此前的政治跡象進行解讀，或許可以判斷：早在習近平3月訪俄時，雙方便已進行相關對話：中方探詢俄方談判意願，普京（Vladimir Putin）則透露相關規劃與底線。而從中俄會後發表兩份聯合聲明來看，雙方對於戰爭終局的想像，或許存在些許外顯立場分歧：俄方雖表示歡迎中國勸和促談，也歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》（簡稱《中國立場》）中的主張，卻更多聚焦在「摒棄冷戰思維」一點上，強調「尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗」，而沒有提及《中國立場》文件的第一點：「尊重各國主權」。

何以如此，原因不難想像。從俄羅斯的視角來看，伴隨戰情膠著、烏克蘭仇俄情緒發酵，「去軍事化」、「去納粹化」兩大目標愈發縹緲，「實控土地」成了相對顯著的收穫，俄方當然會想藉此證明「特別軍事行動」並非徒勞。故普京先是在2022年9月推動烏克蘭四地「公投入俄」，表明「俄佔地」問題沒有談判空間，又在2023年4月簽署法令，允許自2024年7月1日起，驅逐拒絕入籍俄羅斯的烏克蘭公民，顯然準備推動佔領地的「俄羅斯化」。在此情況下，面對《中國立場》文件中的「尊重各國主權」，俄羅斯自是「恕難從命」，但中國也不願替俄羅斯的戰爭主張背書，正如其也從未承認克里米亞屬於俄羅斯，故聯合聲明最終只能就此議題進行模糊處理。

3月18日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。（Reuters）

而上述分歧雖不至影響中俄關係，卻會對中國的進場斡旋構成實質挑戰；此外烏克蘭始終不放棄「恢復領土完整」的談判底線，歐美也基於國際法政治正確，在外顯立場上支持基輔，沒有一國敢就「俄羅斯撤軍」一事讓步，部分西方精英更曾抨擊《中國立場》文件「全無要求俄方撤軍」，是「支持侵略的促談」，無形之中也提高了中國的斡旋阻礙。

眼下中國之所以能有勸和空間，關鍵還是各方久戰之後疲態漸顯，不僅俄烏都不反對北京促談，法德也希望能有「溝通俄羅斯」的力量進場，即將面臨2024年總統大選的美國似乎也一改此前口風，歡迎中國扮演推手。5月10日至11日，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）便在奧地利維也納會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，兩人談論了俄烏戰爭在內的相關話題，應也提及李輝將訪五國一事。

由此脈絡來看，中方這次安排的訪問國家名單與順序，或許反映以下思路：在了解美俄意向後，北京想進一步探詢烏克蘭、波蘭（代表新歐洲）、德法（代表老歐洲）的想法，再到俄羅斯進一步溝通。然儘管斡旋空間已現，俄烏的領土爭議依舊難解，北京要如何就此議題勸和促談，既取決於俄羅斯是否讓步，也涉及烏克蘭與西方的堅持程度。

中國政府歐亞事務特別代表李輝（外交部網站）

如果俄羅斯讓步：一國兩制到科索沃模式

首先，雖說機率非常低，但若烏克蘭戰場反攻有成，又同意承諾不加入北約，仍有可能與俄羅斯形成條件交換，使後者同意撤軍，歸還部分或全部佔領地，包括克里米亞與「公投入俄」的四個地區：頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）。而如此情況，對勸和促談的中國有利有弊。

在利的層面，由於北京已在立場文件中白紙黑字表態：「各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障」，顯然是不會承認俄羅斯對佔領地的主權訴求，也不會要求烏克蘭承認主權改易，故若俄羅斯願意撤軍，中國將不用違逆此前立場，也較有吸引烏克蘭、西方前來參與的促談空間，更可以緩衝西方此前針對中國的輿論攻勢。與此同時，此一情境也能凸顯中國無與倫比的大國影響力：歐美都無法勸說普京撤軍，北京卻能說動俄方；烏克蘭仇俄情緒高漲，又經歷戰火摧殘，照理來說應該不可能放棄尋求北約的軍事保護，卻能在中國斡旋下答允，顯然是認可中國的擔保。簡言之，不論歸還失地多寡，只要俄羅斯願意在此議題上讓步，都能協助緩衝「中國逼降烏克蘭」的質疑，也能讓中國的大國威望進一步上升，真正推動談判有效進行。

然弊處在於，停戰秩序的維繫令人存疑，許多中國不可控的因素，最終可能讓北京陷入默克爾（Angela Merkel）的過往政治困境：雖想維繫俄烏和平，卻一直被抨擊軟弱無能。

如前所述，由於俄方已為此戰付出高昂代價，包括經濟衝擊與軍民傷亡，又在「四地入俄」上敲鑼打鼓、公告海內外，若其當真撤軍還地，必會引發俄羅斯內部動盪，普京政權也將面臨執政以來最大挑戰。故要情況發展至此，除了烏克蘭承諾中立外，必然是莫斯科研判前線攻勢已難持續，再不撤軍就要兵敗如山倒，才會這般斷尾求生、忍痛割愛。

科索沃北部地區12月27日的局勢持續緊張，有塞族人在當地設立路障，與科索沃政府對峙。（Reuters）

在此情境下，針對復歸失地的處理形式，烏克蘭有兩種可能選項：一國兩制與科索沃模式，其結果要視俄烏博弈程度而定。如若烏克蘭希望最大程度維持國土一統，且俄羅斯也無力反對，則對復歸失地採取「一國兩制」，是相對可行的選項，也就是給予其高度自治的空間，換取彼此維繫國家統一，同時降低摩擦與統治成本；如若俄烏博弈下，烏克蘭沒有辦法取得絕對主導，那麼可以退而求其次，同意施行科索沃模式，也就是不放棄針對失地的主權主張，但是實質放棄了軍事收復各地的努力，讓各失地保持實質獨立狀態。

但不論一國兩制或科索沃模式，都存在現實問題。首先，2014年頓巴斯內戰爆發以來，俄羅斯的要求一直都是讓該區「聯邦化」，也就是頓巴斯高度自治、烏克蘭一國兩制，但現實證明衝突各方都沒能信守諾言，明斯克協議名存實亡，這才有了今日的俄烏戰爭。眼下即便俄方同意撤軍，讓烏克蘭對佔領地施行一國兩制，也難保過去8年的頓巴斯場景不會重演，因為頓巴斯等地顯然不願復歸烏克蘭，烏克蘭也不會放心此處的親俄勢力，最終必然要有一方妥協，差別只是俄羅斯勢力的代理人化或是各地的烏克蘭化，過程中恐怕也是大小衝突不斷。

如若是科索沃模式，那麼將涉及更複雜的大國協調問題，也就是俄方撤軍後，誰來確保各地的實質獨立？科索沃看上去是讓聯合國等第三方「託管」，其實底層邏輯仍是北約支解塞爾維亞，因為科索沃能維持獨立狀態至今，全賴北約對塞爾維亞的軍事恫嚇，以及聯合國體系對此事的默許。但在俄烏衝突的案例中，俄羅斯於西方陣營的角色定位，恐怕更像施行種族清洗的塞爾維亞，而不是支持民族自決的解放者，北約會否為了莫斯科嚇阻烏克蘭的軍事收復，相當令人存疑。

故所謂烏克蘭科索沃模式，因為有動機嚇阻烏軍收復失地的俄羅斯不屬北約陣營，故恐怕極難仿照真實的科索沃前例進行，而是會逐漸滑向兩種型態：一國兩制與俄羅斯保護國模式。前者已經論述過，就是烏克蘭加大干預，終結各地獨立狀態，最終可能走向俄羅斯勢力的代理人化或是各地的烏克蘭化；後者則是各地表面上看似獨立，其實成為從屬俄羅斯的保護國，正如高加索地區的南奥塞梯和阿布哈兹，雖未正式併入俄羅斯，卻有俄羅斯駐軍保護、接受俄羅斯的財政挹注，故若情況發展至此，等於已經打破俄羅斯撤軍的前提與談判努力。

2023年5月14日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，不在圖中）在位於柏林的總理府接待前來訪問的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（Reuters）

如果俄羅斯不讓步：朝鮮模式或可參考

而由現實情況來看，寄望俄羅斯讓步撤軍，恐怕還是難度較高的選項。一來烏克蘭雖發動了多次反攻，卻始終沒能將俄軍逐出領土，俄羅斯也推動軍改、轉為戰時體制，要為長久消耗戰做準備，短期之內看不到大規模潰退跡象。

二來前述的一國兩制、科索沃模式，俄羅斯都曾提議過，卻沒能被現實接納。前者是在2014年後的頓巴斯8年內戰期間，後者是在2022年戰爭爆發之初，彼時俄烏雙方曾經進行幾輪談判，俄方便多次要求烏克蘭承認頓巴斯以「共和國」方式獨立，普京甚至曾在2022年4月會見聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）時，表示「既然科索沃模式開創了先例，頓巴斯的共和國自然也能適用。」當然其最終目的還是要仿照高加索模式，讓頓巴斯成為自己的保護國。

而從現實發展來看，俄羅斯的兩種提議都沒能實現，代表一國兩制的明斯克協議只剩空殼，科索沃模式則等不到西方與聯合國的正面回應，兩種方案的先後失敗，讓俄羅斯在9月哈爾科夫（Kharkiv）大撤退後，選擇孤注一擲推動各地「公投入俄」，要表明自己堅決不退的作戰決心，在某種程度上阻斷了佔領地去留的談判可能。如果眼下普京讓步，同意重回已被證明失敗的一國兩制、科索沃模式談判情境，除非俄軍遭遇嚴重軍事挫敗，否則恐怕難以服眾，甚至都沒辦法說服普京自己。

2023年4月，普京到烏克蘭盧甘斯克的國民警衛軍總部視察。（Reuters）

而俄羅斯拒絕撤軍一事，同樣對於勸和的中國有利有弊，基本上就是同意撤軍情境的相反。

首先，中國若不要求俄方撤軍，俄方也不願就此議題讓步，在沒有德法等其他歐洲國家響應的情況下，北京恐怕無法讓自己的促談免去「逼降烏克蘭」、「支持侵略」的輿論攻詰，且由於眼下中俄關係來到蘇聯解體後的最高水平，中俄交好更易給予西方政客話柄，稱中國斡旋只是要替普京解套。故若是在俄羅斯不願撤軍的情境下促談，北京恐怕必須確保其他歐洲國家表示支持或默許，也就是至少不出面攻詰中方的促談努力，才不會身陷輿論泥淖。

但若因為領土爭議促談未成，中國或也不必覺得沮喪，認為自己的和平努力未竟其功。因為從現實視角來看，此事責任本就不在中國一方，從一開始的北約東擴、頓巴斯內戰到今日俄烏戰爭，美俄與歐俄鬥爭都是關鍵，故在各方戰意未減、同意讓步前，外界的促談本就不易達成。中國只要能緩衝前述的「逼降烏克蘭」輿論攻詰，基本上參與斡旋本身就是對國家威望的加分。

習近平2023年3月21日抵達克里姆林宮，與普京舉行正式會談（Reuters）

而在俄羅斯不願讓步撤軍的情境下，烏克蘭與西方的堅持程度，決定了中國促談的終局走向：若歐美願意繼續軍援、烏克蘭也還有意再戰，那麼短期之內促談都不易成功；如果各方已有意停火，但希望最大程度維持自己的訴求正當性，且認為短期之內不易形成文字協議，則北塞浦路斯模式或可借鑑；但若歐美、甚至烏克蘭都同意默許俄軍佔領，也同意將停戰規劃見諸文字，則俄烏雙方或可仿效朝鮮半島，簽署正式停戰協議。

其中，北塞浦路斯模式的特色，便是在和平至上原則下，對爭議領土問題採取消極解決。1974年土耳其入侵塞浦路斯並佔領其北部三分之一之後，北塞浦路斯便在土耳其扶持下成為後者的實質保護國，國際社會普遍反對此舉，但各方也未簽署和平或停戰協議，因為一旦簽署協議便等於承認土佔事實，聯合國多年來曾發起多次談判，希望以兩制方案推動塞浦路斯再統一，卻都沒能成功。在某種程度上，北塞浦路斯模式便是將爭議無限期拖延，直到被國際社會所遺忘，是一種「不求立即解決衝突的解決機制」。

2019年12月16日，位於北塞浦路斯共和國境內某土耳其軍事基地的TB-2無人機。（Getty Images）

然而，俄佔地幅員極大，恐怕無法如北塞浦路斯般被輕易放下，故若各方希望有停戰協議來確保和平，朝鮮模式或許還是相對可行的參考。1953年，美中朝三方代表在板門店簽署了《朝鮮停戰協定》，同意立即停止敵對軍事行為，並在朝鮮半島上畫出4公里寬、248公里長的非軍事區，以隔開雙方戰鬥人員。此一協議默許了朝韓共存的現狀，但其性質只是軍事文件，各方以軍隊名義簽署，迴避了「簽字國」的政治承認色彩；也不論及領土佔領問題，更不是正式「和平條約」，故雙方之後都可宣稱對整個朝鮮半島擁有統治權，卻又能實質達成停火。當然此一協議犧牲了韓國的極大利益，故時任大韓民國總統李承晚極度反對，大韓民國國軍因此未在停戰協定上簽字，但最終仍在美國壓力下，被迫執行自己從未簽署的協定。

而在俄軍不願撤軍、西方又想停戰的情況下，尋朝鮮模式簽署停戰協議或許是相對可行的選項，烏克蘭或許會拒絕簽字，但其最終為求北約或歐美的軍事庇護，應也會走上與韓國類似的道路：不簽字但執行停火，默許國土被俄羅斯實控，但持續宣稱擁有烏克蘭全境主權。而這也意味著，俄羅斯不可能得到烏克蘭保持中立的結局。

俄烏問題牽涉到諸多複雜結構與因素，斡旋工作不是朝夕可成，上述模式更多是理想解方的歸類，俄烏終局也可能走向混合模式。歸根結柢，俄烏的軍事博弈只是談判的環節之一，美歐俄中的大國協調，或許才是決定終局的真正關鍵。