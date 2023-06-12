中國能源局長章建華訪阿聯酋沙特卡塔爾　推進能源合作

中國國家能源局6月12日表示，局長章建華5月28日至6月5日應邀率團訪問阿聯酋（阿拉伯聯合酋長國）、沙特阿拉伯和卡塔爾，貫徹第一屆中阿、中海峰會成果，加強與相關國家政策對接，推進能源務實合作。



根據中國家能源局網站12日消息，在阿聯酋期間，章建華會見能源與基礎設施部長馬茲魯伊（Suhail Mohammed Al Mazrouei）、阿布扎比能源局長馬拉爾、阿聯酋核能公司總裁哈馬迪，就中阿在油氣、光伏、氫能、核能等領域合作深入交換意見。

章建華訪卡塔爾期間拜會卡副埃米爾阿卜杜拉·哈馬德，雙方高度評價中卡能源合作取得的豐碩成果，表示將在兩國領導人的戰略引領下，持續加深務實合作，實現互利共贏。

他還會見能源事務國大臣、卡塔爾能源公司總裁兼行政總裁薩阿德·卡阿比，同意共同支持雙方企業加深天然氣貿易與上游合作。

中國能源局長章建華訪卡塔爾：圖為2023年6月4日，率團訪問卡塔爾的中國家能源局局長章建華在多哈拜會卡塔爾副埃米爾阿卜杜拉·本·哈馬德·阿勒薩尼並與卡塔爾能源事務國務大臣、卡塔爾能源公司總裁兼行政總裁薩阿德·卡阿比會談。（中國能源局）

章建華訪沙特期間，會見能源部長阿卜杜勒-阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud）並共同主持召開中沙能源合作會議，同意加強雙方能源領域機制對話，並就推進油氣、氫能、民用核能等領域務實合作達成一連串共識。

他還會見沙特阿美公司總裁兼行政總裁納賽爾、沙特公共投資基金副總裁哈米德、沙特國際電力及水務公司董事長阿布納揚，就進一步提升油氣、可再生能源、氫能等領域務實合作開展交流。

訪問期間，章建華還分別主持召開在阿、在沙中資企業座談會，了解企業當地業務發展與重點合作項目情況，並實地調研中資企業與相關國家油氣、新能源等領域重點合作項目。

中國與阿拉伯國家在11日、中阿合作論壇第10屆企業家大會首日簽署30項總額375億沙特里亞爾（約784億港元）的投資協議，涉及科技、可再生能源、農業、不動產、礦產、物流、旅遊和衛生領域。