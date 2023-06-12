中國能源局長章建華訪阿聯酋沙特卡塔爾 推進能源合作
撰文：洪怡霖
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中國國家能源局6月12日表示，局長章建華5月28日至6月5日應邀率團訪問阿聯酋（阿拉伯聯合酋長國）、沙特阿拉伯和卡塔爾，貫徹第一屆中阿、中海峰會成果，加強與相關國家政策對接，推進能源務實合作。
根據中國家能源局網站12日消息，在阿聯酋期間，章建華會見能源與基礎設施部長馬茲魯伊（Suhail Mohammed Al Mazrouei）、阿布扎比能源局長馬拉爾、阿聯酋核能公司總裁哈馬迪，就中阿在油氣、光伏、氫能、核能等領域合作深入交換意見。
章建華訪卡塔爾期間拜會卡副埃米爾阿卜杜拉·哈馬德，雙方高度評價中卡能源合作取得的豐碩成果，表示將在兩國領導人的戰略引領下，持續加深務實合作，實現互利共贏。
他還會見能源事務國大臣、卡塔爾能源公司總裁兼行政總裁薩阿德·卡阿比，同意共同支持雙方企業加深天然氣貿易與上游合作。
章建華訪沙特期間，會見能源部長阿卜杜勒-阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud）並共同主持召開中沙能源合作會議，同意加強雙方能源領域機制對話，並就推進油氣、氫能、民用核能等領域務實合作達成一連串共識。
他還會見沙特阿美公司總裁兼行政總裁納賽爾、沙特公共投資基金副總裁哈米德、沙特國際電力及水務公司董事長阿布納揚，就進一步提升油氣、可再生能源、氫能等領域務實合作開展交流。
訪問期間，章建華還分別主持召開在阿、在沙中資企業座談會，了解企業當地業務發展與重點合作項目情況，並實地調研中資企業與相關國家油氣、新能源等領域重點合作項目。
中國與阿拉伯國家在11日、中阿合作論壇第10屆企業家大會首日簽署30項總額375億沙特里亞爾（約784億港元）的投資協議，涉及科技、可再生能源、農業、不動產、礦產、物流、旅遊和衛生領域。