跟中國競爭？美媒：美國沙特阿聯酋印度商建「中東鐵路」

美媒5月7日引述兩名知情人士稱，預料美國、沙特阿拉伯、阿聯酋、印度7日會討論一個可能的、興建連接海灣及阿拉伯國家的中東鐵路，它也會通過中東港口的航道連接印度。報道指，這或會被用作抗衡中國的「一帶一路」倡議。



美國新聞網站Axios於7日引述兩名知情人士稱，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）6日抵達沙特阿拉伯。他7日與沙特阿拉伯、阿聯酋、印度的國家安全顧問會面，討論中東鐵路項目，以及其他地區問題。

報道指，一名美國官員說，中東鐵路項目是沙利文此行會討論的眾多議題之一。

內文稱隨着中國在中東的影響力增加，這項目是美國希望在中東推動的其中一項關鍵倡議。中東是中國「一帶一路」倡議的一個關鍵部份。

另一位美國官員稱，沙利文將與王儲穆罕默德和其他沙特官員討論沙特阿拉伯與美國的雙邊關係狀況、地區問題以及沙特阿拉伯與以色列關係進一步正常化的可能性。

圖為2022年11月10日，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在美國白宮出席每日例行記者會。（Reuters）

兩名消息人士稱，這新倡議的意念是在過去18個月中在另一個名為I2U2集團舉行的會談中提出的，論壇成員包括美國、以色列、阿聯酋和印度。

I2U2集團在2021年底成立，旨在討論中東的戰略基建項目。一位直接參與該問題早期討論的前以色列高級官員告訴Axios說，「一開始沒人大聲說這與中國有關」。

以色列在2022年的I2U2集團會議上提出通過鐵路將中東地區連接起來的想法。這位以色列前官員說，這個意念的一部份是利用印度在這種大型基礎設施項目上的專業知識。

Axios稱華府在最近數月將這個意念擴大到納入沙特的參與。知情人士稱，倡議將包括通過鐵路網絡連接黎凡特（Levant）地區和波斯灣地區的阿拉伯國家，這些鐵路也將通過波斯灣地區的海港連接到印度。

內文稱印度、阿聯酋和沙特的駐美大使館均沒對置評請求做出回應。