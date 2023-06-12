英國倫敦金融城市長梁佑思4年來首訪香港

英國倫敦金融城市長梁佑思（Nicholas Lyons）完成訪問北京的行程，已抵達香港出席活動。



香港英商會執行董事麥庫姆（Paul McComb）6月11日接受港媒訪問時說，梁佑思剛從北京南下抵港，並稱倫敦金融城市長通常每年會訪問香港，但過去幾年出行受限，所以這是倫敦金融城市長自2019年以來首次訪港。

麥庫姆認為梁佑思訪港意義重大，因這顯示倫敦和香港的商業關係在疫後恢復正常。

梁佑思週末出席香港英商會為他舉辦的午餐會。他在午餐會上與約40名來賓討論相互投資項目規模增加，以及綠色融資合作事宜。出席者大部份是商業團體成員。

他向與會者說，他很高興看到英國和香港的關係仍然牢固，並說兩地都有共同利益，所以倫敦金融城對於與香港展開合作持開放態度。

梁佑思早前在北京與中國國家副主席韓正會面。新華社稱韓正8日告訴梁佑思，中英兩國經貿合作勢頭良好、潛力巨大，金融業合作日益成為雙方務實合作的新動力。

韓正強調，當前中國正在堅定不移擴大包括金融業在內的各領域高水平對外開放。中國願與英國金融界深化互利合作，促進兩國經貿關係持續健康發展。

麥庫姆接受港媒訪問時指出，香港已是英國十大出口市場之一，兩地之間的貿易並沒有在《香港國安法》2020年實施後下降。