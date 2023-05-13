英國關係緊張僵局待解　倫敦金融城市長月內率團訪華

英國媒體報道，英國倫敦金融城市長萊恩斯（Nicholas Lyons）本月晚些時候將率領代表團訪華，推動雙邊經貿和氣候領域的合作。



據英國天空新聞（Sky News）星期四（5月11日）報道，萊恩斯、倫敦市法團主席海沃德（Chris Hayward）本月底將訪問中國首都北京及其他主要城市，與中國官方和業界人士會晤，其中一個重點議題是氣候融資。若成行，這將是新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情爆發以來首次有倫敦金融城市長訪華。

倫敦市法團的一名發言人說，倫敦市法團致力於與包括中國在內的所有關鍵國際市場進行接觸。這次訪問對於推動氣候行動目標和支持全球經濟向淨零排放的過渡至關重要。中國作為世界上最大的碳排放國，任何關於氣候變化的討論都必須包括他們。

中英經貿、外交關係在俄烏戰爭、安全和人權等議題的爭論下降至冰點後，近期似乎有回暖跡象。英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）星期一（5月8日）起一連兩天訪問香港，是自2018年後英國再次有同等級別官員訪港。

不過，長期對華採取強硬態度的英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）形容約翰遜訪港是「叩頭」，對於英國政府仍派官員到香港感震驚，強調中國已把《中英聯合聲明》視為垃圾，並羞辱英國「為何還要對這種待我們如糞土的政權俯首？」

本文獲《聯合早報》授權轉載

