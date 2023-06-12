洪都拉斯總統訪華｜習近平與卡斯特羅會談：中洪關係前景廣闊

中國國家主席習近平6月12日下午在人民大會堂與來華進行國事訪問的洪都拉斯總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）舉行會談。習近平稱，建交以來，兩國關係快速起步，開局良好，呈現出蓬勃活力和廣闊前景。



習近平表示，中洪建交，功在當今，利在長遠。他指中國駐洪都拉斯使館上週正式開館，希奧瑪拉・卡斯特羅委派內閣主要成員出席開館儀式，充分表明她對中洪關係的高度重視。他說不久前，洪都拉斯記者團、企業家代表團成功訪華，不少代表表示，這次訪華徹底改變自己的對華認知，願永遠做中國人民的好朋友，中方深受感動。

習近平稱中方將堅定不移發展中洪友好關係，堅定支持洪都拉斯經濟社會發展，願同洪都拉斯做互相尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。他指願與希奧瑪拉・卡斯特羅一起，從戰略高度和長遠角度引領和推動雙邊關係深入發展，把兩國合作的美好願景變為實實在在的成果，給兩國人民帶來更多福祉。

習近平稱希奧瑪拉・卡斯特羅是洪都拉斯歷史上首位女性總統，就職以來團結帶領洪都拉斯人民自立自強，致力於推動國家發展事業取得新成就，他對此表示衷心祝賀。