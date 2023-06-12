洪都拉斯總統訪華｜習近平與卡斯特羅會談：堅定不移發展雙邊關係

根據央視，中國國家主席習近平6月12日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）舉行會談。



習近平表示，中國將堅定不移發展雙邊關係，堅決支持洪都拉斯的經濟和社會發展，又稱中國與洪都拉斯建立，在長遠的外交關係來看是有益的。

習近平在與卡斯特羅會面前，在人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎卡斯特羅對中國進行國事訪問。

應習近平邀請，卡斯特羅9日至14日對中國進行國事訪問。卡斯特羅9日抵達上海，展開對中國的國事訪問。卡斯特羅10日早上在上海與金磚國家新開發銀行行長羅塞夫（Dilma Rousseff）會面，又訪問華為在上海的研發中心，晚上7時50分左右從上海轉抵北京。

洪都拉斯駐北京大使館11日開館，中國國務委員兼外長秦剛與洪都拉斯外長雷納（Eduardo Reina）共同為使館揭牌。經濟發展部部長塞拉托（Fredis Cerrato）亦與多個官員及企業代表會面。

卡斯特羅12日上午前往中國首都北京的天安門廣場向人民英雄紀念碑敬獻花圈。

洪都拉斯總統新聞秘書處10日在Twitter上宣布，卡斯特羅12日會與中國國家主席習近平舉行重要的歷史性會晤。