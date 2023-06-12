最後一名印度駐華記者將離開　外交部：印度拒發中國記者簽證在先

路透社6月12日引述2名知情人士稱，最後一名印度駐華記者的簽證即將到期，因此須在6月較晩時離開中國。



報道指出，印度2023年本有4名駐華記者，但其中2人出境後，4月被禁止回到中國，而中國拒絕為另外兩名印度駐華記者的簽證續期。

報道指，2名知情人士表示，在這2名簽證不獲續期的印度駐華記者中，其中一人是《印度斯坦時報》（Hindustan Times）記者，這名記者已於6月11日因簽證到期而離開中國。知情人士說，最後一名印度駐華記者是印度報業托拉斯（Press Trust of India）記者簽證即將到期，因此須在6月較晩時離開中國。

中國外交部發言人汪文斌6月12日回應有關中印媒體問題時未有直接回應事件，但指近年來印方對中國駐印媒體採取不公正歧視性待遇，包括印度2020年起不審批中國記者赴印度常駐申請，或只對駐印度記者發出短期簽證，當地本來有14名中國常駐記者，目前僅餘一人，印方亦未同意為中方最後一名駐當地記者延期簽證。

他表示中方保持克制，秉持善意，同印方多次溝通，然而令人遺憾的是，印方一直沒有採取行動解決問題，出現這種局面絕非中方希望看到的。

中印自2020年邊境流血衝突後，關係轉趨緊張，雙方官員多次開會尋求緩和局勢。