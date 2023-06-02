印度：允許所有外國記者在印工作　冀中國讓印記者續在華採訪

印度外交部6月2日稱，印度政府允許所有外國記者在印度工作，希望北京允許印度記者繼續在中國工作。



印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）表示，包括中國記者在內的所有外國記者在印度從事新聞活動時，於報道方面沒遇到任何限制或困難。他指同時記者的活動不應偏離「正常的新聞行為和活動」，或管理記者簽證的規定。

巴格奇稱，印度駐華記者遇到一些困難，如不允許聘請當地人為記者，以及在中國訪問和出行時也面臨限制。

他說希望中國政府為印度記者繼續在中國工作和報道提供便利。

《華爾街日報》5月30日報道，中印互逐記者，拒絕為對方的記者批出簽證。報道指，印度5月拒絕為中國官媒記者續簽簽證，兩位記者分別來自新華社和中國中央電視台；中國同樣取消印度記者的記者證，拒絕記者入境。

北京：中國記者被歧視

中國外交部發言人毛寧5月31日回應指，長期以來，中國媒體記者在印度遭受不公正、歧視性的待遇，面對印方這種長期的無理打壓，中方不得不採取適當的反制措施，維護中方媒體的正當權益。

她說中方一直積極地為印度記者在華工作和生活提供協助和便利，並願意繼續這樣做，但是這取決於印方能不能和中方相向而行，為中國在印度的記者提供同樣的便利和協助。