布林肯：美國透過外交措施阻中國擴大海外軍力　對象包括古巴

預定本周稍後時間訪問北京的美國國務卿布林肯 (Antony Blinken），12日指美國政府已採取外交措施，以緩減中國在世界各地擴大軍事力量。針對《華爾街日報》日前指中國在古巴建設監聽站，布林肯指中國在古巴的做法，是致力在全球擴大軍事存在的一部份。但美國為解決這一問題已採取行動，且已經產生成果。不過，他未具體說明內容。



布林肯表示，前總統特朗普（Donald Trump）執政時，已得悉中國2019年為在古巴的情報收集設施升級，但特朗普政府在解決這個問題上，「沒有取得足夠的進展」。

至總統拜登（Joe Biden）就任後，其政府官員聽取報告，獲知中國正擴大在海外的後勤、基地、收集情報等設施，以求在更遠距離投放和維持軍事力量，當中包括在古巴。拜登隨即指示團隊，採取更直接方法處理，包括直接與這些國家政府接觸，並與他們交換信息。

布林肯稱，從那時開始，美國一直採取低調及謹慎的手法，在解決問題上取得成果，並認為戰略始於外交。

《華爾街日報》8日指中國與古巴達成協議，在古巴建立竊聽站以收集美國軍事和商業等通訊，美國、古巴、中國曾先後否認。不過，美國白宮匿名官員10日改口風，指中國在古巴營運情報單位已有多年，且2019年曾升級設施，歸咎是「前朝遺留下來的問題」。