韓國：中國軍艦在朝鮮衛星墜落海域活動

撰文：聯合早報
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韓國軍方通報，中國軍艦近期在朝鮮衛星殘骸落點海域活動，但該海域屬於公海，韓方無需應對。

據韓聯社報道，韓國聯合參謀本部（韓聯參）公報室室長李成俊（音譯）星期一（6月12日）在例行記者會上說，韓國軍方獲悉中國軍艦近期在韓軍展開朝鮮衛星殘骸捕撈工作、位於青島以西約200公里處進行活動的消息，但該海域屬於公海，不存在韓方需應對的情況。

據美國媒體朝鮮新聞網（NK News）日前消息，近期中國船舶在朝鮮半島西海海域的活動量劇增。李成俊回應有關提問時說，韓軍正在全羅北道群山市、位於青島以西約200公里處的公海海域進行打撈工作。韓軍了解到中國軍艦也在該海域進行活動，軍方正按部就班執行任務，不存在應對中國軍艦的需要。

朝鮮5月31日發射軍事偵察衛星萬里鏡-1號，但以失敗告終，部份殘骸落在距離青島200多公里處的韓中暫定措施水域。《聯合國海洋法公約》規定，殘骸落在公海時，其所有權歸屬於最先打撈者。在萬里鏡-1號墜落一個半小時後，韓軍最先發現部份殘骸，並正派遣機艦對其他殘骸進行搜索打撈工作。

另外，朝鮮預告截至星期天（11日）零時發射軍事偵察衛星的期限已過，但韓聯參依然保持戒備態勢。李成俊說，韓軍正密切關注位於平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場，韓美情報部門也正合力應對朝鮮發起挑釁的可能。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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