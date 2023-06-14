美國務院改稱未決定是否邀李家超出席APEC　此前回覆為錯誤版本

亞太經合組織（APEC）領導人峰會年底於美國舉行，美國國務院早前披露將邀請受其制裁的香港特首李家超出席。在4名參眾議員聯名反對後，美國務院更改說法稱，之前向國會提交的回覆是「錯誤版本」，國務院對該錯誤表示遺憾，強調目前尚未就邀請作出任何決定。



APEC峰會年底將在三藩市舉行，香港是該組織成員，但由於李家超2020年已遭美國實施華制裁，令他能否赴美出席受到關注。

美國副國務卿舍曼早前回覆國會的信中，首度披露美國政府計劃邀請李家超出席。 美國國會4名議員隨即表示反對，要求禁止李入境，

參議院外交關係委員會6月13日證實，已收到國務院修正先前說法的回應，強調尚未就邀請作出任何決定，並重申APEC 參加者必須符合美國的法律法規，包括制裁層面。

4名反對邀請李家超的議員：共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）及共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）13日表示，歡迎國務院就此問題與國會進一步磋商，但認為修改後的回應含糊。他們重申，李家超涉及侵犯人權，邀請其參加APEC將是個錯誤。

中國外交部8日曾表示，亞太經合組織舉辦會議有其規則，東道主有責任確保各成員代表順利與會。中方相信美方會履行承諾，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表，順利與會。