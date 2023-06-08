美議員促華府勿邀李家超出席APEC　特首辦：維護國安理直氣壯

美國民主共和兩黨多名參議員發聯署信予國務卿布林肯，要求華府勿邀請遭制裁的行政長官李家超出席11月在三藩巿舉行的亞太經濟合作組織（APEC）首腦非正式會議。特首辦回應指，李家超帶領香港特區堅定履行維護國家安全的責任，光明正大、理直氣壯。任何一個國家的政府官員維護自身國家的國家安全，都是天經地義，應有之義，理所當然。



特首辦又指，李家超早前已表明亞太經合組織會議，有自身規則和習慣。香港一向以中國香港名義參加會議，而中國香港亦是亞太經合組織會議成員之一，組織者有責任發出邀請，香港特區亦會按著這些規則和習慣出席亞太經合會議。



李家超曾指香港一向以中國香港名義參加會議，（資料圖片/林靄怡攝）

外交部：相信美方會確保所有成員代表順利與會

而在北京，外交部發言人汪文斌就此事作回應時指，亞太經合組織辦會有其組織規則，東道主有責任確保各成員代表順利參會。今年APEC東道主美國承諾將履行東道主職責，遵守APEC相關規則和程序，為APEC成員代表赴美參會提供便利。中方相信美方會履行承諾，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利與會。

《香港國安法》在2020年生效後，時任美國總統特朗普政府以特區政府涉依國安法，脅迫、逮捕及囚禁民眾為由，制裁11名當時的特區政港府官員，包括當時保安局局長的李家超。

而參與聯署的美國國會議員認為，若李家超獲邀到美國出席APEC會議，將向全球人權侵犯者發出可怕訊號。