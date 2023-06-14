斯托爾滕貝格晤拜登談烏克蘭　美國再供3.25億美元軍援

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）與美國總統拜登（Joe Biden）會面之際，美國務院6月13日宣布華府向烏克蘭提供新一輪3.25億美元軍援。



斯托爾滕貝格13日在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會晤拜登時表示，烏克蘭針對俄羅斯的反攻行動正取得進展，烏方能奪回的土地愈多，他們在談判桌上就愈處於主動地位。

他預計，7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會將同意維持並加強對烏克蘭支持。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日表示，美國向烏克蘭提供第40輪軍援，價值3.25億美元。

根據美國務院，美國將向烏克蘭移交15部Bradley戰車、10部Stryker裝甲運兵車，還有NASAMS防空系統用彈藥、刺針（Stinger）防空系統、標槍（Javelin）、陶式反坦克導彈（TOW Missile）、AT-4反坦克導彈、155和105毫米口徑炮彈、M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS，簡稱「海馬斯」）、2200萬發子彈以及手榴彈及安全通訊系統等。