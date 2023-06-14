烏克蘭反攻現況如何？北約指取得進展　普京：損失慘重

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）6月13日與美國總統拜登（Joe Biden）會面期間稱烏克蘭人在反攻方面正取得進展，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）則有不同說法，認為烏方損失慘重。



斯托爾滕貝格13日在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會晤拜登時表示，烏克蘭針對俄羅斯的反攻行動正取得進展，烏方能奪回的土地愈多，他們在談判桌上就愈處於主動地位。

普京在會見戰地記者時稱，烏克蘭從4日開始持續進行大規模的反攻，他們向4個方向發起進攻，但「敵軍在任何一個方向的進攻都沒有取得成功，他們損失慘重」。

他說，俄方損失僅為烏軍的十分之一，烏軍損失至少160部坦克和360部裝甲車，俄軍同時也摧毀西方國家運往烏克蘭25%至30%的戰車。

普京表示，開展特別軍事行動，這是對逾越俄羅斯「紅線」的回應，「他們逼我們陷入他們在2014年就準備發動的戰爭中，我們曾試圖制止武裝衝突」。

對於烏克蘭能炮擊俄羅斯境內目標，普京指：「如果炮擊仍將持續，那麼很顯然，我們將必須考慮這個問題，我很認真地說，要在烏克蘭境內建立一個『防護區』，這是一個不可能對我們國家進行炮擊的區域。」

他強調並非「明天就開始進行這項工作，需要看局勢的發展而定。」