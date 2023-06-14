德國禁止中國光伏企業高管離境　涉2015至2017年間犯罪調查

德國檢方禁止中國光伏行業一名高管離開德國，原因這位高管涉及刑事指控。該高管在6月12日曾被短暫拘留。



彭博社引述德國奧格斯堡（Augsburg）檢察官辦公室報道，此次拘留與2015至2017年間涉及犯罪行為有關。檢方稱，涉案的這名中國公民在這兩年期間擔任一家光伏電池組件製造商的銷售高管。目前尚不清楚這名男子是否仍在同一家公司擔任同一職位。

這位高管的律師說，他於12日獲准保釋，但不得離開德國。

歐盟2013年對中國製造的光伏產品設定最低進口價，避免有補貼的低價中國產品大量銷往歐盟。雖然這些措施於2018年9月到期，但仍然生效了幾年。

《上海證券報》12日報道，一位中國某光伏上市公司高層，目擊了另一位中國光伏企業高管在德國慕尼黑機場被帶走；該名人士是常州一家還未上市的光伏電池組件製造企業高管。

中國外交部發言人汪文斌6月13日在例行記者會上表示，中方注意到有關報道。

汪文斌說：「中國駐德國使館、駐慕尼黑總領館第一時間同德方聯繫並了解情況，要求德方依法保護中國企業和個人合法權益。中方也注意到，有關行業協會已對事件予以澄清。中國政府高度重視海外中國公民利益，將繼續依法提供領事協助。」

中國光伏行業協會13日在聲明中稱，有一名中國光伏企業人員「協助」德國警方調查。聲明沒有提供此人的身份、所涉公司及調查原因。該協會表示，堅定維護中國光伏企業的合法權益，同時提醒企業一定要注意遵守當地法律法規。

本文獲《聯合早報》授權轉載

