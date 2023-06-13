從業者德國被帶走？　中國光伏行業協會：消息多有不實

對於有媒體報道中國光伏從業者在德國被帶走一事，中國光伏行業協會（CPIA）回應稱，消息多有不實。



中國光伏行業協會星期二（6月13日）凌晨通過「中國光伏行業協會CPIA」微信公號發布澄清聲明。

聲明稱，關於媒體報道的中國光伏從業者參加德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會時被帶走調查一事，得到消息後中國光伏行業協會高度重視。經了解，當事人只是協助調查，目前已回到酒店。這次協助調查的只有其一人，不涉及網傳的多家中國光伏企業，也沒有出現多名人員協助調查的情況。

中國光伏行業協會稱，協會堅定維護中國光伏企業的合法權益，同時也提醒企業一定要注意遵守當地法律法規。在外人員如有問題，請及時與當地使領館或中國光伏行業協會聯繫。

據《上海證券報》6月12日報道 ，當天傍晚，中國光伏圈突然傳出消息，有光伏企業高管在參加2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe）時被現場帶走。對於背後原因，有負責人告訴記者，或是由於此前長期存在的三角貿易，涉嫌違反德國相關法律法規。

報道還引述一位消息人士稱，這次被帶走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑機場後就被帶走。

德國慕尼黑太陽能光伏展覽會是全球規模最大最專業的太陽能展覽會，由於在業內影響力較大，Intersolar Europe每年都吸引了全球大量光伏企業前往參展，今年該展會定於6月14日至16日召開。

《中國基金報》引述長江電新分析師稱，此次事件或與歐盟「雙反」（反補貼、反傾銷）有一定關聯，但也不排除其他原因進行協助調查。涉及企業均為三、四線小組件企業，不涉及上市企業及行業龍頭。分析師認為，以歐洲為代表的海外市場的確存在較高的進入壁壘，規範運行的龍頭企業確定性更強，也更能維持較優的盈利水平和競爭格局，本次事件無需過度解讀和擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

