美國大選｜特朗普：若當選總統　將任命特別檢察官調查拜登

路透社報道，美國前總統特朗普（Donald Trump）說，如果他再次當選總統，他將委任一名特別檢察官起訴現任總統拜登（Joe Biden）。



特朗普6月13日下午到邁阿密聯邦地方法院出席機密文件案的首次聆訊，他對卸任後不當處理絕密機密訊息和妨礙司法公正等37項聯邦刑事罪名拒不認罪。

特朗普返回新澤西州後，在貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫俱樂部舉行集會。特朗普告訴支持者：「我們今天目睹了我們國家歷史上最邪惡和令人髮指的濫用權力，今天是最被世人唾棄的一天。 」

特朗普誓言，他再次入主白宮後，就會委任一名特別檢察官調查拜登。

圖為美國前總統特朗普（Donald Trump）2023年6月13日在貝德明斯特（Bedminster）高爾夫俱樂部發表講話。（Reuters）

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）2022年11月1日宣布，委任特別檢察官史密斯（Jack Smith）接手特朗普涉及的兩宗重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日國會大廈騷亂事件中扮演的角色，以及他在卸任後對政府機密文件的處理。

由佛羅里達州南區公民組成的一個大陪審團投票通過對特朗普提出起訴，史密斯9日公布特朗普的起訴書。

特朗普被控31項《間諜法》下故意保留國防資料罪，另外6項罪名為妨礙司法公正、作虛假陳述、串謀和隱瞞罪等。

史密斯為戰爭罪專家，曾任美國代理聯邦檢察官和紐約州檢察官，為國際刑事法院負責調查科索沃戰爭罪行的首席檢察官。

本文獲《聯合早報》授權轉載

