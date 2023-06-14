特朗普孫女成人禮　伊萬卡「撞衫凱特王妃」氣質各異禮服璀璨耀目

美國前總統特朗普（Donald Trump）長女伊萬卡（Ivanka Trump）6月12日發布為11歲女兒阿拉貝拉（Arabella Rose Kushner）慶祝猶太教成年禮的照片。相中伊萬卡所穿禮服與英國威廉王子（Prince William）的妻子、劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）2021年出席活動時穿的服裝是相同款式。



伊萬卡12日在Instagram發布多張合照，分享自己為阿拉貝拉慶祝成人禮的喜悅。阿拉貝拉7月17日生日，屆時年滿12歲。

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圖片顯示，伊萬卡、其丈夫庫什納（Jared Kushner）、阿拉貝拉，還有兒子約瑟夫（Joseph Frederick Kushner）和泰奧多爾（Theodore James Kushner），一家人盛裝現身阿拉貝拉的成人禮。

從推文附上的相片可見，阿拉貝拉許多親朋戚友都到場祝賀她，唯獨未見特朗普的身影。

阿拉貝拉身穿銀藍色和金色漸變的荷葉邊連身裙，伊萬卡則被發現與凱特王妃「撞衫」。

伊萬卡當天身穿一條價值5,400美元、來自英國著名婚紗品牌Jenny Packham的藍色禮服，凱特2021年在倫敦Royal Albert Hall（皇家艾伯特大廳）出席《007：生死有時》（No Time to Die）全球首映禮時也身穿同款的金色禮服。

伊萬卡另外在限時動態中有貼出阿拉貝拉與特朗普的合照，前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也在，穿着一襲白色長裙。

伊萬卡稱，外公外婆數週前已為阿拉貝拉舉辦了一場特別的生日慶祝活動。