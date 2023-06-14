習近平晤阿巴斯　就巴勒斯坦問題提3點主張　中巴建戰略夥伴關係

中國國家主席習近平6月14日下午在北京人民大會堂與訪華的巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）舉行會談。二人宣布兩國建立戰略夥伴關係，習近平又就解決巴勒斯坦問題提出3點主張，他稱根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。



習近平表示，中巴兩國是相互信任、彼此支持的好朋友、好夥伴，中國是最早承認巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦國的國家之一，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。

習近平指，面對世界百年變局和中東地區局勢新變化，中方願同巴方加強協調和合作，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

習近平續稱，二人共同宣布中巴建立戰略夥伴關係，將成兩國關係史上繼往開來的重要里程碑，中方願以此為契機，同巴方全面推進各領域友好合作。

圖為中國國家主席習近平2023年5月19日在北京出席中國-中亞峰會。（Reuters）

解決巴勒斯坦問題的3點主張

央視新聞報道，習近平就解決巴勒斯坦問題提出3點主張。他稱巴勒斯坦問題延宕半個多世紀，給巴勒斯坦人民帶來深重苦難，必須盡快還巴勒斯坦以公道。

他談到第一點主張稱，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

第二是巴勒斯坦經濟民生需求應該得到保障，國際社會應該加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義幫扶。

第三是要堅持和談正確方向，尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑釁言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴以兩國和平共處作出切實努力。

他稱中方願為巴方實現內部和解、推動和談發揮積極作用。