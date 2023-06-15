希臘南部移民船沉沒　至少79人死亡　恐有數百人失蹤

希臘南部海域6月14日有非法移民船隻沉沒，造成至少79人死亡。消息指該艘船嚴重超載，有傳或載有750人，目前未能確定失蹤人數。



希臘國家廣播公司（ERT）報道，出事船隻從利比亞托布魯克（Tobruk）出發，原定前往意大利。希臘當局稱，尚不清楚該艘船沉沒時載有多少人，截至14日中午已有104 人獲救。

希臘海岸警衛隊表示，歐盟機構「歐洲邊境管理局」（Frontex）13日在希臘南部城鎮皮洛斯（Pylos）西南約80公里的國際水域，首次發現該艘船。意大利當局隨後通知希臘留意該船，希臘海岸警衛隊曾接近並提出協助，當時船上外層甲板擠滿了人。不過，船上乘客拒絕獲得援助，表示希望繼續航行。

幾個小時後，這艘船出現不穩，並在14日凌晨2時左右傾覆，然後沉沒。據估計，船上乘客大多數來自埃及、敘利亞和巴基斯坦。

地中海難民救援組織Alarm Phone表示，其熱線於13日晚曾收到該艘船的警報，隨後失去聯繫，據指該艘船約長20至30米，或載有 750 人。聯合國國際移民組織則表示，初步報告船上有多達400人。

這是今年希臘海難中死亡人數最多的一次，也是歐洲最嚴重的海難之一。 今年2 月，意大利南部卡拉布里亞（Calabria）有移民船撞上岩石沉船，導致 96 人死亡。