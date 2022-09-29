伊恩4級颶風登陸美佛州　非法移民船翻沉20失蹤

四級颶風伊恩（Hurricane Ian）9月28日登陸美國佛羅里達州西南部。邁阿密（Miami）警方表示，一艘載有移民的船隻因惡劣天氣沉沒，4名古巴移民游到岸邊，3人從海中獲救，尚有20人下落不明。



#Breaking @USCG crews rescued 3 people in the water about 2 miles south of Boca Chica. They were brought to the local hospital for symptoms of exhaustion and dehydration. Air crews are still searching. #SAR #DontTakeToTheSea — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 28, 2022

根據美聯社，伊恩27日吹襲古巴西部後移入墨西哥灣，並由3級颶風增強至4級，正面登陸佛羅里達州。

政府指伊恩最高風速達每小時150英里（241公里），並估計它會進入內陸並逐漸減弱，不過該州中部地區民眾仍然可能遇到颶風級的風力。

氣象部門指，伊恩會為佛羅里達州帶來大量雨水，而且風暴潮可能為沿岸400公里地區造成3.6至5.5米的洪水，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）形容未來2天的情況非常嚴峻，呼籲在颶風路徑內的民眾應盡快到避難場所。

目前佛羅里達州有超過45萬戶家庭及企業停電，當地電力公司警告，路徑內的地區可能面臨停電數天的可能。總統拜登（Joe Biden）表示，聯邦政府將調派大批救護人員及糧食和食水到當地，並承諾協助佛羅里達州清理災場和重建。