習近平生日　金正恩普京致電祝賀

中國國家主席習近平6月15日年滿70歲，朝鮮領導人金正恩向他發送賀電。



朝中社15日報道，金正恩在賀電中稱習近平長期投身於建設有中國特色的社會主義偉大事業，深受中國人民與共產黨員的尊敬和信賴。

金正恩表示，在習近平的領導下，中國綜合國力和國際地位得到極大增強，初步實現建設富裕社會的目標，中國共產黨的權威也進一步提高。

他說，相信在習近平的領導下，團結在黨中央周圍的中國黨和人民必將在實現中華復興的鬥爭中取得勝利，實現更加輝煌的成果。

報道指，金正恩13日還委託朝鮮駐華大使李龍男透過中共中央對外聯絡部副部長送上祝壽花籃。

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）也表示，總統普京（Vladimir Putin）用熱情電報向習近平道賀。

據克里姆林宮消息，普京在給習近平的賀電中稱：「希望就現實問題繼續我們的建設性對話和密切合作。」

普京對習近平表示，希望繼續就雙邊、地區和國際議程開展對話和密切合作。

根據俄衛網，俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ukhakov）對記者說：「6月15日是我國一位親密朋友——中華人民共和國領導人的生日。我國總統向他發去非常溫暖的賀電。」

習近平每次到訪莫斯科都要買俄製雪糕回國享用，稱讚它們擁有「最棒的鮮奶油」。當被問及俄方是否向北京送去雪糕時，烏沙科夫給出否定的回答。

他說：「應該要送的嗎？這不是普京，是我們沒做到位。」