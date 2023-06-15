Google面臨分拆風險？　歐盟控壟斷廣告市場

歐盟對谷歌（Google）發起反壟斷指控，指稱Google濫用其在廣告技術上的優勢地位壓制競爭。起訴書直擊這間美國公司創收模式的核心，並可能迫使Google剝離這塊利潤豐厚的業務。



歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）稱，Alphabet旗下這家子公司更支持其自身的廣告交易計劃而非競爭對手的項目，強化其在廣告技術供應鏈中的核心作用，及其收取高額服務費的能力。

她星期三（6月14日）在新聞發布會上說，如果委員會認定Google存在違法行為，Google可能會被迫剝離部份廣告銷售服務。

韋斯塔格說：「在所謂的廣告技術供應鏈上，幾乎所有層面都有谷Google的身影……我們初步的擔心是，Google可能已經利用其市場地位來支持其自己的中介服務。」

彭博社報道，關鍵在於，歐盟委員會稱，如果要求Google採取救濟行為，可能也不足以糾正濫用行為，這意味着有可能會要求Google把廣告技術業務從核心服務中剝離出來。

谷歌全球廣告副總裁泰勒（Dan Taylor）在聲明中說：「Google仍致力於在這個競爭激烈的領域為我們的發布商和廣告商合作夥伴創造價值……委員會的調查集中在我們廣告業務的一個窄小層面，並非新事。我們不認同歐盟委員會的觀點，我們將做出相應的回應。」

受此消息影響，Google股價在盤前交易中一度下跌0.5%，至123.20美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

