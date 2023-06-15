南非部長本週訪華　促中國加速供應太陽能發電板

南非電力部長拉莫科帕（Kgosientsho Ramokgopa）將訪華，希望中國政府幫助確保南非的太陽能安裝商，能獲得可靠的太陽能發電板供應。



彭博社星期三（6月14日）報道，拉莫科帕本週將前往中國，會見中國6間大型太陽能設備製造商，希望在南非電力短缺之際，更容易地進口電池板。

南非國企國家電力公司（Eskom）供應了該國超過90%的電力，但是其老舊煤電廠難以滿足需求，當地企業和家庭轉而求助於太陽能發電。

拉莫科帕說，南非只有兩間太陽能發電板製造商，但它們的所有產品都供應了採礦公司正在進行的重大項目，其他的電池板都從中國進口。「即使有供應，也要等三四個月，」他在接受採訪時說，「我們將對中國人說，我們正面臨這個問題，你們能快點嗎？」

拉莫科帕稱，積壓訂單和南非港口效率不足，也可能抑制了進口。當地政府已表示正在解決。

中國和南非在能源方面多有合作。據中新社報道，中南新能源投資合作大會於當地時間星期二（6月13日）在南非約翰內斯堡（Johannesburg）舉行。

中國駐南非大使陳曉東在會上表示，南非當前正經歷前所未有的電力短缺問題，作為好兄弟好朋友好夥伴，中國對南非面臨的困難感同身受，願意向南非提供力所能及的支持。

陳曉東說，新能源合作有望成為中國和南非經貿合作的新增長點和新亮點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

