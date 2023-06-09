習近平與南非總統通話談烏克蘭問題　拉馬福薩：支持中方立場文件

中國國家主席習近平2023年6月9日應約同南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）通電話。據央視新聞報道，兩人談到兩國關係，也有就烏克蘭危機交換意見。拉馬福薩表示，南非支持中方提出關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，希望有關各方盡快恢復談判。



拉馬福薩又表示，南非等非洲六國領導人組成的和平代表團將訪問俄羅斯和烏克蘭，推動衝突盡快結束。

「非洲代表團訪俄烏是好事」

習近平指中方在烏克蘭危機上的立場一貫，概括起來就是勸和促談，希望各方為通過對話解決危機積累有利條件，「總統先生同非洲有關國家領導人組成和平代表團訪問俄羅斯和烏克蘭，這是好事。希望全世界愛好和平、堅持正義的國家都能夠發出勸和促談的理性聲音。」

南非總統拉馬福薩2月9日在開普敦國會發表國情講話。（Reuters）

支持南非作為金磚輪值主席國

在這次通話中，習近平也談到今年是金磚「南非年」，兩國關係面臨重要發展機遇。中方願同南非提升兩國關係水平，構建高水平中南命運共同體，一道踐行真正的多邊主義，攜手維護廣大發展中國家共同利益，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

他稱中方支持南非作為輪值主席國，辦好今年金磚合作各項活動。

央視引述拉馬福薩表示，南非高度珍視南中強有力、高水平的戰略夥伴關係，對此深感自豪，南中合作使非洲受益。南非致力於同中方一道，推動南中關係不斷發展。南非將同中國等金磚成員國為加強金磚合作加強溝通協調。