埃及申請加入金磚國家　直言有意去美元化

俄羅斯駐埃及大使鮑里先科（Georgy Borisenko）說，埃及已經正式申請加入金磚國家合作機制，並對「去美元化」十分感興趣。



中國通訊社引述鮑里先科說：「埃及已經提交申請加入金磚國家，因為目前正在開展的一個倡議是將貿易盡量轉移到美元之外的替代貨幣上，不論是國家貨幣還是創建某種共同貨幣。埃及對此非常感興趣。」

鮑里先科說，埃及渴望加強與俄羅斯的貿易和經濟合作，正在為貿易交易建立新的支付機制。

埃及供應和國內貿易部部長穆塞勒希稱，埃及正尋求在從印度、中國和俄羅斯等金磚國家進口商品時使用本幣結算。據悉，金磚國家目前正在探討創建新貨幣形式的可能，其具體內容將在南非峰會期間公布。

巴西前總統、金磚國家新開發銀行行長羅塞夫5月30日在新開發銀行第八屆理事會年會上指出，在更多市場吸引更多資本和不同幣種，用成員國本幣提供投融資服務，是新開發銀行未來的一大優先事項，目前新開發銀行以成員國本幣提供的融資金額佔投資總額的比例約22%，希望未來將該佔比進一步提升至30%。

俄政治學家博爾達切夫說，埃及加入金磚國家將使該組織在全球問題上的立場更加全面。金磚國家現在代表着亞洲、非洲和拉丁美洲的聲音，而將埃及納入將使該組織能夠考慮到阿拉伯世界的意見。

另外，沙特報章《中東》的評論稱，鑑於埃及舉足輕重的政治影響和經濟體量，它的加入將進一步加重金磚國家的份量、作用和影響，使金磚國家的成色更足，更熠熠閃光。

本文獲《聯合早報》授權轉載

