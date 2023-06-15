日本岐阜自衛隊槍擊　疑兇供稱：中槍教官曾訓斥自己

日本岐阜市日野陸上自衛隊射擊場的槍擊案致二死一傷，涉嫌殺人未遂被當場逮捕的男性自衛官候補生（18歲）稱，死亡的52歲教官訓斥了自己。



共同社星期三（6月14日）採訪辦案人員獲悉，以自動步槍射擊的候補生還說，他並非有意瞄準另一名死亡的25歲隊員，只是因他試圖阻止自己開槍而遭射擊，否認對他懷有殺意。

岐阜縣警方與陸自中部方面警務隊懷疑襲擊目標可能是教官，正調查是否存在糾紛及事發時的情況。防衛相濱田靖一14日在防衛省接受採訪時說，「給國民造成了極大擔憂，由衷道歉。」

陸上自衛隊領導人、陸上幕僚長森下泰臣14日在防衛省召開記者會，致歉稱「作為使用武器的組織不能發生這樣的事情，非常嚴肅地對待。」

據陸自介紹，死亡的52歲隊員胸部中彈，25歲隊員側腹部被擊中。另一名隊員左腳受傷。

開槍者使用的是入隊時借給隊員的「89式5.56毫米步槍」，可切換單發與連發。射擊訓練共5次，其中4次使用實彈。14日是最後一次訓練，約70名候補生、約50名教官等負責指導的隊員合計120人參加。當天原定是要實施隊員佩槍所須的考核。

本文獲《聯合早報》授權轉載

