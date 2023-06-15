加拿大官員指控亞投行受中共操控　內部人士：與事實不符

亞投行全球傳訊總監的加拿大官員皮卡德（Bob Pickard），在6月14日宣布辭去職務，並以人身安全為由前往日本。加拿大隨即宣布凍結與亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，AIIB，簡稱：亞投行）的官方活動，事件將讓緊張的中加關係再度惡化。



皮卡德表示自己是「愛國的加拿大人」不得不辭職，他批評亞投行受共產黨員主宰，具有「可以想像到的最有毒文化之一」，因此不認為亞投行成員資格符合加拿大利益。

皮卡德形容，亞太行組織內部就像前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）、或前納粹秘密警察「蓋世太保」（Gestapo）。他表示這些人在銀行內部有如隱形政府。至於選擇在前往日本才發表自己已辭職的消息，皮卡德指出是因為「擔憂自己的人身安全」。

亞投行由中國主導籌建，在2016年正式成立，目標為向亞洲各國及地區政府提供資金支持基礎建設的機構，被指是世界銀行、亞洲開發銀行的對手，不過後兩者強調以減貧為主要目標。

中國是亞投行的最大股東，擁有26.6%的投票權，但該銀行的106個成員包括眾多西方國家，如加拿大、法國、意大利和英國。英國前財政部首席秘書艾德禮（Danny Alexander）曾任亞洲投資銀行的政策和戰略副主席。

皮卡德過去一個多月曾以書面形式投訴，指他發現銀行幾乎每個部門都有中國共產黨的成員，擔憂銀行受中國政府影響。有報道指行長金立群在一個內部備忘錄中表示已收到皮卡德的投訴，並己「正在跟進」。

然而，有報道引述一名亞投行內部人士指出，皮卡德的指控與他多年在亞太行工作的情況不相符，形容這是「個人觀點下的不幸描述」。報道又引述3名消息人士指出，他們看不到證據支持皮卡德的說法。