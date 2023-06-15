美國大選｜邁阿密市長宣布競逐總統　共和黨候選人再多一人

美國佛羅里達州邁阿密市市長蘇亞雷斯向聯邦選舉委員會提交申請書，參加2024年美國總統選舉。



法新社報道，蘇亞雷斯（Francis Suarez）於6月14日向聯邦選舉委員會遞交文件，宣布競選美國總統。

現年45歲的蘇亞雷斯定15日在加州列根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）發表講話，正式宣布參加2024年總統選舉。

蘇亞雷斯是佛羅里達州的3名候選人之一，此前，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）和前總統特朗普（Donald Trump）已向聯邦選舉委員會遞交文件。

蘇亞雷斯是共和黨中的溫和派。他曾表示，在2016年和2020年大選中均未投票支持前總統特朗普。

蘇亞雷斯加入的是已有十多名競逐者的共和黨陣營。他們在民意調查中都落後於兩次被起訴的特朗普。

特朗普星期二（6月13日）首次就私藏密件案在邁阿密一家聯邦法院出庭應訊，他因涉及「密件風波」面對37項聯邦刑事指控，並通過律師表示自己「無罪」。

儘管特朗普官司纏身，但特朗普的支持率在共和黨總統競選人中仍保持領先，德桑蒂斯位列第二。

中新社報道，蘇亞雷斯是古巴裔美國人，也是此次共和黨總統競選人中唯一一位拉丁裔美國人。蘇亞雷斯1977年出生於邁阿密，畢業於佛羅里達大學（University of South Florida），其父親是邁阿密首位古巴裔市長。蘇亞雷斯自2017年起擔任邁阿密市長。

大多數共和黨人將在定於8月23日舉行的第一場辯論中對峙。

初選的獲勝者將在2024年11月的投票中與民主黨選出的候選人較量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

