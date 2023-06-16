朝鮮發射導彈｜美日韓聯合譴責　增對兩朝鮮國民實施制裁

南韓聯合參謀本部6月15日指出，朝鮮晚上向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈。日本防衛省指出，兩枚導彈均落入日本專屬經濟區。美國、日本和韓國隨後發表聯合聲明，譴責朝鮮發射兩枚短程導彈，並強調美、韓和日本之間的合作，不會因朝鮮的挑釁而動搖。此外，美國財政部宣布對兩名朝鮮駐華人員實施制裁，指他們參與採購支持朝鮮彈道導彈計劃的設備和材料。



美國、日本和韓國在一份聯合聲明中稱，朝鮮的導彈發射明顯違反了聯合國安理會的多項決議，並表明朝鮮的非法大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃，已對該地區及國際的和平安全，乃至全球核不擴散制度構成威脅。

2023年6月15日，韓國的K-2坦克參加美韓美聯合軍事演習。（路透社）

朝鮮此次發射導彈，目的為反制美韓當天的軍事演習。而與此同時，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）正在東京，與日本國家安全保障局長秋葉剛男、韓國國家安保室室長趙太庸會面，三人討論了朝鮮的導彈計劃，並確認美日韓將密切合作，推動平壤放棄核武。

美國財政部同日發聲明，對兩名朝鮮國民實施制裁，指他們為參與採購設備和材料，以協助朝鮮彈道導彈計劃。其中一人為朝鮮第二自然科學院駐北京代表Choe Chol Min，美方指該機構負責朝鮮先進武器系統研發。Choe Chol Min的妻子Choe Un Jong也被制裁，她於朝鮮駐中國大使館工作。