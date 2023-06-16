朝鮮發射導彈｜美日韓聯合譴責　增對兩朝鮮國民實施制裁

撰文：蕭通
出版：更新：

南韓聯合參謀本部6月15日指出，朝鮮晚上向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈。日本防衛省指出，兩枚導彈均落入日本專屬經濟區。美國、日本和韓國隨後發表聯合聲明，譴責朝鮮發射兩枚短程導彈，並強調美、韓和日本之間的合作，不會因朝鮮的挑釁而動搖。此外，美國財政部宣布對兩名朝鮮駐華人員實施制裁，指他們參與採購支持朝鮮彈道導彈計劃的設備和材料。

美國、日本和韓國在一份聯合聲明中稱，朝鮮的導彈發射明顯違反了聯合國安理會的多項決議，並表明朝鮮的非法大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃，已對該地區及國際的和平安全，乃至全球核不擴散制度構成威脅。

2023年6月15日，韓國的K-2坦克參加美韓美聯合軍事演習。（路透社）

朝鮮此次發射導彈，目的為反制美韓當天的軍事演習。而與此同時，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）正在東京，與日本國家安全保障局長秋葉剛男、韓國國家安保室室長趙太庸會面，三人討論了朝鮮的導彈計劃，並確認美日韓將密切合作，推動平壤放棄核武。

美國財政部同日發聲明，對兩名朝鮮國民實施制裁，指他們為參與採購設備和材料，以協助朝鮮彈道導彈計劃。其中一人為朝鮮第二自然科學院駐北京代表Choe Chol Min，美方指該機構負責朝鮮先進武器系統研發。Choe Chol Min的妻子Choe Un Jong也被制裁，她於朝鮮駐中國大使館工作。

朝鮮發射擬似彈道導彈　墜落在日本排他經濟水域韓國擬就朝鮮炸毀韓朝聯絡辦公室向朝索賠韓國：中國軍艦在朝鮮衛星墜落海域活動朝鮮發射衛星期限屆滿　日美韓保持戒備
朝鮮導彈
沙利文 Jake Sullivan
朝鮮(北韓)
日本
韓國
美國