英媒：美國伊朗正對話　尋求「諒解」安排為局勢降溫

英媒6月16日稱，美國和伊朗正在進行對話，嘗試通過「諒解」形式為緊張局勢降溫。



路透社引述伊朗和西方官員說，美伊將通過會談，為限制伊朗核計劃、釋放被伊朗拘留的美國公民和解凍部份伊朗海外資產等議題，逐一制定落實步驟。

這些步驟將被視為一種「諒解」安排，而不是須美國國會審查的協議。

美國許多立法者反對在談判中給予伊朗好處，理由包括伊朗為俄羅斯提供軍事援助、對國內實施鎮壓，以及它對攻擊美國利益的代理人的支持。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）否認華盛頓與德黑蘭有任何協議。

不過，他說，華府希望德黑蘭緩和緊張局勢並承諾限制核計劃，停止支持發動襲擊的地區代理人組織和俄羅斯對烏克蘭的入侵，並釋放被拘留的美國公民。

米勒說，美國「繼續通過外交接觸來實現所有這些目標」。他沒有提供細節。

一名伊朗官員受詢時說：「你可以稱之為一個臨時協議、一個臨時安排或諒解安排，總之雙方都希望避免局勢進一步升級。」

他說：「首先得做的是，交換囚犯和解凍部份伊朗資產。」

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議。2018年5月，美國時任總統特朗普（Donald Trump）單方面退出協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁措施。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行協議部份條款，但承諾所採取措施「可逆」。

拜登（Joe Biden）上任後，從2021年4月起，伊核協議相關方在維也納舉行多輪會談，討論美伊恢復履約問題，美國間接參與談判。

2022年8月初，歐盟向談判參與方提交一份關於恢復履行伊核協議的「最終文本」。伊朗和美國隨後針對這一文本互相交換書面意見，但談判自2022年9月起未取得明顯進展。

本文獲《聯合早報》授權轉載

