「黃金簽證」效益不如預期　澳洲拖慢審批永居　中國富豪移民枯等

歐洲國家如葡萄牙、愛爾蘭宣布叫停俗稱「黃金簽證」的投資移民計劃後，路透社6月16日報道，澳洲也開始把計劃「放到次要地位」，認為計劃效益不如預期，結果參與計劃者通向永久居留的審批時間變長。不少中國富豪因而受到影響，逾50人16日集會，籲政府加快審批。



澳洲2012年推出商業創新與投資計劃（Business Innovation and Investment Programme，簡稱BIIP），希望吸引富有的企業家、投資者把資本帶到當地。但澳洲政府3月發表檢討報告，指通過此計劃赴澳洲的移民，帶來的平均經濟貢獻為60萬澳元，還不到澳洲民眾160萬澳元的一半。

報道指，雖然這些移民富有，但年紀通常較大，透過被動投資的資本回報所得收入較低。

澳洲工黨政府2022年5月上場後，更偏向把重點轉移至解決技術工人短缺的問題上，路透社指出，結果是大多數「黃金簽證」需要近3年時間來處理審批，高於以往的平均約12個月，此外還有4至5年的投資週期。

中國人Paul Wang於2018年離開北京，通過此計劃赴澳洲投資100萬澳元做生意，他指至今等了21個月，仍未獲批永居。

「黃金簽證」計劃的申請者有不少中國人，逾50名計劃人士16日在公營機構澳洲廣播公司（ABC）位於悉尼的辦公室外集會，要求政府加快審批他們通向永久居留的申請。