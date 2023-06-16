高層辭職風波　亞投行：將配合加拿大政府調查

針對一加拿大籍高層辭職前提出的控訴，總部位於中國的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）表示，將配合加拿大政府的調查。



路透社報道，加拿大籍亞投行通訊部門主任畢加博（Bob Pickard，前譯皮卡德）星期三（6月14日）宣布辭職，並稱亞投行被共產黨員主導，「有着可想像的最有毒的文化」。渥太華方面表示，將立即停止在亞投行所有政府主導活動，並對有關指控以及加拿大參與亞投行的情況進行審查。

作為回應，亞投行表示「歡迎」渥太華方面對畢加博「毫無根據」的指控進行審查。亞投行方面表示，他們也將對畢加博辭職的情況進行內部審查，該行法律總顧問尼尼奧（Alberto Ninio）將領導這一審查。

亞投行副總裁舒克內希特（Ludger Schuknecht）星期四（6月15日）在該行網站上發布的新聞稿中表示對審查表示歡迎，並將全力配合。他說，透明度對亞投行的106個成員國、合作夥伴、民間社會組織團體及所服務公民的信任至關重要。

中國外交部發言人汪文斌星期四在例行記者會上強調，「亞投行在職員招聘和管理中，堅持公開、擇優、透明原則，職員來自65個國家和經濟體，其僱主口碑得到普遍肯定」。

亞投行於2016年由中國創立，作為世界銀行和其他西方主導的多邊貸款機構之外的中國替代機構。該行在全球擁有106個成員國，其中包括加拿大，並表示自己是一家「非政治性」貸款機構。

本文獲《聯合早報》授權轉載

